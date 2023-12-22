Türkiye'yi gezme hayali gerçek oldu

Rusya'nın Rostov kentinde yaşayan bedensel engelli Ahıska Türkü Süleyman Çahalov, yıllardır özlemini çektiği Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor. Yıllar sonra uygun şartlar oluşunca pasaportlarını çıkartıp 49 yaşındaki annesi Gülsenem Çahalova ve 26 yaşındaki kardeşi Mustafa Çahalov ile otomobilleriyle Türkiye'ye gelen Çahalov, tekerlekli sandalyesinde İstanbul'un tarihi mekanlarını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezdikten sonra Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalarını ziyaret etti.