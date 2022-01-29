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29 Ocak 2022 Cumartesi 20:04:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 20:05:00

Türkiye'de 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." dedi.

Etiketler : vaka sayısı koronavirüs türkiye kovid
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