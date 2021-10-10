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10 Ekim 2021 Pazar 20:52:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 20:53:00

Türkiye'de 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayıları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 772 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı.

196 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 772 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,80, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 112 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 497 bin 626'sı birinci doz, 46 milyon 245 bin 192'si ikinci doz, 10 milyon 743 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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