Türker Dağdelen: “Yalova'da Hizmet Veriyoruz”

Garden Life Olarak İtalyan Lezzetlerinde Türkiye'de En Fazla Çeşide Sahip Olmak İstiyoruz

Garden Life olarak yenilikçi hizmet anlayışını benimsediklerini belirten Türker Dağdelen, İtalyan lezzetlerini Türkiye'ye tanıtan en önemli restoran olma hedefiyle çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Türker Dağdelen, "Garden Life olarak İtalyan lezzetlerini Türkiye'de en iyi şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu konuda hizmet veren restoranlar olmakla birlikte bizim amacımız birçok lezzeti doğrudan İtalyan mutfağından çıkıyormuşçasına müşterilerimize sunmak. Bu noktada, İtalyan mutfağına hâkim aşçılarımızla önemli bir çalışma içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra restoran konsepti de bu anlayışa çok uygun. İtalyan mutfağındaki en özel lezzetleri, uygun şekilde hazırlayarak müşterilerimize sunduğumuz için dikkat çektiğimize inanıyoruz. Açıkçası 2022 hedeflerimiz çok büyük. Hedeflerimize uygun bir şekilde hareket ediyor, hizmet ağımızı daha da genişletmek adına doğru adımlar atıyoruz." ifadelerinde bulundu.

2022 Yılı Sonuna Kadar Şube Sayımızı 3'e Çıkarmak Temel Hedefimiz

2022 yılı sonuna kadar şube sayısını arttırmak istediklerini belirten Türker Dağdelen, "Hizmet ağımızı genişletmek istediğimiz için 2022 yılı sonuna kadar şube sayımızı 3'e çıkarmak istiyoruz. Bu, sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetin daha geniş bir çerçevede yankı bulmasını da sağlayacak. Bu nedenle çalışmalarımızı şube sayısını arttırmak yolunda sürdürüyoruz. İtalyan mutfağı Türkiye'de en çok sevilen mutfaklar arasında yer alıyor. Bu nedenle insanların İtalyan lezzetlerine ilgisi de çok fazla. Bu noktada, daha fazla insana hazırlamış olduğumuz lezzetleri sunabilirsek İtalyan mutfağının Türkiye'de daha fazla tanınacağını düşünüyoruz. Şu anda temel olarak Yalova'da hizmet vermekle birlikte hizmet ağımızı daha da genişleteceğimizi ve müşterilerimize daha fazlasını sunabilmek için titiz bir çalışma içerisinde olacağımızı söyleyebilirim." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.