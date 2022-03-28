VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'nin gelişmişliği dünyaya örnek teşkil ediyor"
Zelenski'den Rusya'ya yeşil ışık
Türker Dağdelen: “Yalova'da Hizmet Veriyoruz”
Hürrem geri döndü
Türkiye'den Ata Vatan'a çıkarma!
Adalet Ve Merhamet Yarışması Sonuçlandı
Karadeniz'de ikinci mayın
Stratejik Körlük
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Emtia piyasasında jeopolitik risklerin etkisi sürüyor
Aç kalan tilkiler unutulmadı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı
İki Avrupa ülkesi arasında Rusya restleşmesi!
"Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı HDP'nin gölgesinin olduğu yerde bile asla olmazdı"
Hürrem geri döndü
Türkiye'den ABD'ye S-400 mesajı!
Hürrem geri döndü
'Barış masası' Türkiye'de kuruluyor
Hürrem geri döndü
"Biraz dürüstsen, biraz inancın varsa bunu açıkla"
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
Hürrem geri döndü
28 Mart 2022 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 13:53:00

Türker Dağdelen: “Yalova'da Hizmet Veriyoruz”

ABONE OL

“Yalova'da bulunan GL restoran İtalyan lezzetlerini en özel şekilde müşterilerine sunduğunu, Bizim için müşterilerimizin gerçek İtalyan lezzetlerine ulaşabilmesi çok önemli. Bu nedenle her bir lezzeti hazırlarken tarifte geçen malzemeleri eksiksiz şekilde kullanıyor, kaliteli hizmeti sunuyoruz.” sözleriyle hizmetleri hakkında açıklamada bulunan Türker Dağdelen, hedeflerinin 2022 sonuna kadar şube sayısını 3'e çıkarmak olduğunu belirtti.

Garden Life Olarak İtalyan Lezzetlerinde Türkiye'de En Fazla Çeşide Sahip Olmak İstiyoruz

Garden Life olarak yenilikçi hizmet anlayışını benimsediklerini belirten Türker Dağdelen, İtalyan lezzetlerini Türkiye'ye tanıtan en önemli restoran olma hedefiyle çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Türker Dağdelen, "Garden Life olarak İtalyan lezzetlerini Türkiye'de en iyi şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu konuda hizmet veren restoranlar olmakla birlikte bizim amacımız birçok lezzeti doğrudan İtalyan mutfağından çıkıyormuşçasına müşterilerimize sunmak. Bu noktada, İtalyan mutfağına hâkim aşçılarımızla önemli bir çalışma içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra restoran konsepti de bu anlayışa çok uygun. İtalyan mutfağındaki en özel lezzetleri, uygun şekilde hazırlayarak müşterilerimize sunduğumuz için dikkat çektiğimize inanıyoruz. Açıkçası 2022 hedeflerimiz çok büyük. Hedeflerimize uygun bir şekilde hareket ediyor, hizmet ağımızı daha da genişletmek adına doğru adımlar atıyoruz." ifadelerinde bulundu.

2022 Yılı Sonuna Kadar Şube Sayımızı 3'e Çıkarmak Temel Hedefimiz

2022 yılı sonuna kadar şube sayısını arttırmak istediklerini belirten Türker Dağdelen, "Hizmet ağımızı genişletmek istediğimiz için 2022 yılı sonuna kadar şube sayımızı 3'e çıkarmak istiyoruz. Bu, sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetin daha geniş bir çerçevede yankı bulmasını da sağlayacak. Bu nedenle çalışmalarımızı şube sayısını arttırmak yolunda sürdürüyoruz. İtalyan mutfağı Türkiye'de en çok sevilen mutfaklar arasında yer alıyor. Bu nedenle insanların İtalyan lezzetlerine ilgisi de çok fazla. Bu noktada, daha fazla insana hazırlamış olduğumuz lezzetleri sunabilirsek İtalyan mutfağının Türkiye'de daha fazla tanınacağını düşünüyoruz. Şu anda temel olarak Yalova'da hizmet vermekle birlikte hizmet ağımızı daha da genişleteceğimizi ve müşterilerimize daha fazlasını sunabilmek için titiz bir çalışma içerisinde olacağımızı söyleyebilirim." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Etiketler : İtalyan Lezzetleri Garden Life Türker Dağdelen
Şaşırtan özel hayat açıklaması

Şaşırtan özel hayat açıklaması
Romantik yemek

Romantik yemek
1 yıllık ‘Firar'

1 yıllık ‘Firar'
Nikâh yüzüğü hazır

Nikâh yüzüğü hazır
Komedi gecesi

Komedi gecesi
İlk kez yan yana

İlk kez yan yana
‘Özel Ders'e başladı

‘Özel Ders'e başladı
Anne-kız aynı dizide

Anne-kız aynı dizide
Gündemde ayrılık yok

Gündemde ayrılık yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER