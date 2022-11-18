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Türk Telekom'un ‘Dijitalde Hayat Kolay' projesi girişimci kadınların yanında
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18 Kasım 2022 Cuma 15:21:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 15:21:00

Türk Telekom'un ‘Dijitalde Hayat Kolay' projesi girişimci kadınların yanında

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Türk Telekom, ‘Dünya Kadın Girişimcilik Günü' öncesinde, girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu ‘Dijitalde Hayat Kolay' projesinin ikinci aşaması olan mentorluk ve hibe desteği sürecinin başladığını duyurdu. 81 ilde 15 bin kadına eğitim verilmesini hedefleyen ve kadınların dijital ekosistemdeki konumlarını güçlendirmelerini destekleyen projenin mentorluk sürecini tamamlayanlar, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Türk Telekom, 'Herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle hayata geçirdiği 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeyi ve üretim ekonomisine katılımını desteklemeyi sürdürüyor.

'Türkiye'ye Değer' yaklaşımı çerçevesinde yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Dijitalde Hayat Kolay' ile girişimci kadınlara çeşitli fırsatlar sunan Türk Telekom, projenin yeni döneminde daha fazla sayıda kadına ulaşmayı hedeflerken, eğitimlere katılanlar arasında belirlenecek girişimcilere mentorluk ve hibe desteği sunacak.

Türk Telekom, 'Dünya Kadın Girişimcilik Günü' öncesinde 18 yaş ve üzeri, dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış, esnaf veya esnaf muafiyetine sahip olma ön koşullarını sağlayan ve başvuru yapan girişimci kadınlar arasından belirlenen 20 katılımcının, 2 hafta sürecek işletme ve marka geliştirme eğitimlerinden yararlanacağını duyurdu. Buna göre, kadınlara sosyal medya yönetimi, internet reklamcılığı, dijital pazar yerlerine giriş, medya yönetimi ve finansal süreçlerle ilgili kapsamlı eğitimler verilecek. Programın sonunda jüri elemesinden başarıyla geçen 10 girişimci kadına hibe desteği sağlanacak. Kadınların dijital dünyadaki yetkinliklerini geliştirerek onların kendi işlerini kurmalarını ya da mevcut işlerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen projenin mentorluk ve hibe başvuru dönemi Kasım ayında tamamlandı.

Hedef: Yıl sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına ulaşmak

Türk Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Habitat Derneği ortaklığında sürdürdüğü dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusundaki eğitimlerle bugüne kadar 10 bin kadına ulaşılan 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile 81 ilde 15 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

Etiketler : Türk Telekom Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB
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