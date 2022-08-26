Türk Telekom Prime'lılara kat kat ayrıcalıklar

Reklam filminde, "Türk Telekom Prime'lılar kat kat ayrıcalıklarla hayatı atlamaz" vurgusuyla Türk Telekom Prime'ın müşterilerine sunduğu özel avantajlar ve bol GB içeren Türk Telekom Prime tarifeleri anlatılıyor.

Türk Telekom Prime'lılara ayrıcalıklarla dolu bir dünya

Türk Telekom Prime'ın müşterilerine sağladığı ayrıcalıklar; araç kiralamalarda yüzde 40 indirim, havaalanına ücretsiz transfer, seçili restoranlarda yüzde 20 indirim, seçili noktalarda ücretsiz otopark ayrıcalığı, konser ve etkinlik biletlerinde yüzde 25 indirim ve daha fazlasını içeriyor.

Türk Telekom Prime müşterilerine bol GB içeren tarifeler

Türk Telekom Prime, yeni hat aktivasyonu yapan, numara taşıyan veya mevcut tüm Türk Telekom tarifelerinden geçen müşterilere özel, 25 GB'dan 40 GB'a varan internet paketleri sunuyor. Prime, Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter'da geçerli sınırsız internet paketlerinin yanı sıra 2000 dakikaya ulaşan konuşma avantajıyla dikkat çekiyor.

Türk Telekom Prime'ın sunduğu ayrıcalıklarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşteriler https://www.turktelekomprime.com/ayricaliklar adresini ziyaret edebilir.