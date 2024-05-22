İbn-i Sina'dan saçı siyahlaştıran meyve önerisi

Dut mevsimi başladı sayılır. Hazirana kadar hasatı yapılan dutun faydaları saymakla bitmiyor. İbn-i Sina'nın 400 yıl okutulan el-Kabun fi't Tıbb adlı eserinde genişçe yer verdiği dutun yaprağı, kabuğu, suyu ve kendisi şifa deposu.

İbn-i Sina özellikle saçı beyazlayanlar için dut suyunu öneriyor. Kitabındaki tedavi yöntemleriyle yaratılan her bitkinin ve meyvenin bir manası olduğunu bizlere gösteren İbn-i Sina dutun aynı zamanda iyi bir panzehir olduğunu vurguluyor.

İBN-İ SİNA'DAN DUTUN FAYDALARI



Magnezyum, fosfor, kalsiyum, demir, C,E ve K vitamini yönünden zengin olan dut, cilt sağlığı için çok önemli bir meyve. İbn-i Sina dutun faydalarını şöyle sıralıyor:

Yaprağı, asma ve incir yaprakları ile bir arada yağmur suyu ile pişirilirse saçları siyaha boyar.

Ekşi dut ağız ve boğaz iltihaplarına iyi gelir.

Ekşi dutun öz suyu ya da kurutulmuşu, kötü yaraları tedavi eder.

Ekşi dut reçeli, ağız yaralarına iyi gelir.

Pişirilmiş kökü, gargara olarak kullanıldığında dişleri gevşetir.

Ekşi dut yapraklarından yapılan gargara, diş ağrılarına iyi gelir.

Dut mideye iyi gelmez.

Kekrik, tuzlanmış ve kurutulmuş dut kabızlık yapar.

Dizanteride kullanılır.

Dutun tüm türleri, dirüektik etki gösterir.

Dut ağacının kabuğu, baldırana karşı panzehir olarak kullanılır.

Yaprakalrından elde edilen öz suyu, örümcek sokmalarında içilir.

Tutucu ve soğutucu etkileri vardır.

DUT NEDEN SAÇA İYİ GELİR?

Dutun yaprakları da yüksek düzeyde magnezyum, fosfor, potasyum ve kalsiyum içerir. Bu yzüden saç ve tırnak büyümesini destekler.