Trenlerde HES zorunluluğu kalktı, maske zorunluluğu sürüyor
Kaynak: AA
TCDD Taşımacılık AŞ, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulamasının 3 Mart itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Trenlerde maske zorunluluğu ise sürecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, Twitter hesabından, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:
"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."