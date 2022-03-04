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İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi
04 Mart 2022 Cuma 19:41:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 19:42:00

Trenlerde HES zorunluluğu kalktı, maske zorunluluğu sürüyor

Kaynak: AA

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TCDD Taşımacılık AŞ, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulamasının 3 Mart itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Trenlerde maske zorunluluğu ise sürecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, Twitter hesabından, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:

"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."

Etiketler : Türkiye İçişleri Bakanlığı HES kodu
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