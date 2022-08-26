Trabzon'un şoför Nebahati

Fatma Girik'in unutulmaz karakteri 'Şoför Nebahat' Trabzon'da gerçek oldu. 2 çocuk annesi Dilek Koç, 4 yıl önce ehliyetini aldı, şimdi taksi şoförlüğü yapıyor. Görenler önce garipsiyor ama yolculuğun sonunda genç kadını tebrik edip araçtan iniyor.



YILLARDIR LOKANTA İŞLETİYORDU

Trabzon Boztepe Mahallesi'nde 16 yıldır lokanta işleten Dilek Koç, 4 yıl önce direksiyon kursunu tamamlayıp, ehliyet aldı. Küçük yaştan itibaren otomobillere ilgi duyan 36 yaşındaki Dilek Koç, bu merakını mesleğe dönüştürerek, taksi şoförü olmaya karar verdi. Kısa sürede sürüş tekniklerini kavrayan Dilek Koç, 3 ay önce taksi durağında şoför oldu.

'BİR KADIN SÜRÜCÜ EKSİKTİ' TEPKİSİ

Görenlerin 'Şoför Nebahat' diye seslendiği Dilek Koç, "Özellikle kadınlar, arabaya bindiklerinde kendilerini daha güvende hissediyor. Ama erkek müşterilerimiz arabaya bindiğinde, benimle karşılaşınca şaşırıp, 'Kadın sürücü, bir kadın eksikti' gibi kırıcı tepkiler verebiliyor. Kimi erkek müşterilerimiz ise çok güzel karşılayıp, 'Yenge kolay gelsin, sana helal olsun' diyor" dedi.

Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Koç "Ehliyeti olup da trafiğe çıkmakta zorlanan kadınlar var. Onlara da cesaret verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.