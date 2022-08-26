VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terk edildiği söylenen 'kehanet merkezi' aslında uzun yıllar işlevini korumuş
Türk Telekom Prime'lılara kat kat ayrıcalıklar
ASELSAN'dan 671,5 milyon lira ve 35,3 milyon dolarlık sözleşme
Suriye'ye olası operasyon ne zaman?
Hollanda'da demir yolu çalışanlarının yaptığı grev hayatı olumsuz etkiliyor
İngiltere'de 115 bin posta hizmetleri çalışanı greve gitti
Türkiye, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesinden mutluluk duyduğunu bildirdi
Terör örgütü PKK, içindeki çözülmeyi infazlarla önlemeye çalışıyor
Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı
Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı
Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor
Macron ikili ilişkileri onarma ve bölgesel konular için Cezayir'e gidiyor
Uluslararası Türk Akademisi, İlteriş Kutluğ Kağan Yazıtı'nın ön okumasını açıkladı
İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılında “İzmir Airshow” Gökyüzüne Damgasını Vuracak
"Gözünün yaşına bakmayız"
WhatsApp'ta yenilik: Grup konuşmalarına profil fotoğrafları geliyor
Trabzon'un şoför Nebahati
Anne evine döndü
İkinci sezona onay
Setlere dönme hazırlığı
Yeni dizi yeni imaj
Hayatı film oluyor
Aşk mutluluk vermeli
Babamla tanışmıyorum
26 Ağustos 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 14:00:00

Trabzon'un şoför Nebahati

ABONE OL

Fatma Girik'in unutulmaz karakteri 'Şoför Nebahat' Trabzon'da gerçek oldu.

Fatma Girik'in unutulmaz karakteri 'Şoför Nebahat' Trabzon'da gerçek oldu. 2 çocuk annesi Dilek Koç, 4 yıl önce ehliyetini aldı, şimdi taksi şoförlüğü yapıyor. Görenler önce garipsiyor ama yolculuğun sonunda genç kadını tebrik edip araçtan iniyor.

YILLARDIR LOKANTA İŞLETİYORDU

Trabzon Boztepe Mahallesi'nde 16 yıldır lokanta işleten Dilek Koç, 4 yıl önce direksiyon kursunu tamamlayıp, ehliyet aldı. Küçük yaştan itibaren otomobillere ilgi duyan 36 yaşındaki Dilek Koç, bu merakını mesleğe dönüştürerek, taksi şoförü olmaya karar verdi. Kısa sürede sürüş tekniklerini kavrayan Dilek Koç, 3 ay önce taksi durağında şoför oldu.

'BİR KADIN SÜRÜCÜ EKSİKTİ' TEPKİSİ

Görenlerin 'Şoför Nebahat' diye seslendiği Dilek Koç, "Özellikle kadınlar, arabaya bindiklerinde kendilerini daha güvende hissediyor. Ama erkek müşterilerimiz arabaya bindiğinde, benimle karşılaşınca şaşırıp, 'Kadın sürücü, bir kadın eksikti' gibi kırıcı tepkiler verebiliyor. Kimi erkek müşterilerimiz ise çok güzel karşılayıp, 'Yenge kolay gelsin, sana helal olsun' diyor" dedi.

Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Koç "Ehliyeti olup da trafiğe çıkmakta zorlanan kadınlar var. Onlara da cesaret verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Etiketler : Şoför Nebahat TRABZON Dilek Koç
Gençler geleceğimiz

Gençler geleceğimiz
Karan'la eğlence

Karan'la eğlence
70 bin kişilik koro

70 bin kişilik koro
Mavi boncuk Begüm

Mavi boncuk Begüm
Kızının çektiği ilk fotoğraf

Kızının çektiği ilk fotoğraf
'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci

'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci
Mavi evinde

Mavi evinde
Küslük bitti

Küslük bitti
1 senelik evlilik bitti

1 senelik evlilik bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes