Trabzon'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Kaynak: AA
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sağanağın ardından oluşan heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelan dolayısıyla yüksek gerilim hattının devrilmesi sonucu 7 mahalleye elektrik verilemiyor.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu Doğancı Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelanın yüksek gerilim hattını devirmesi sonucu 7 mahalleye elektrik sağlanamıyor.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve Çoruh EDAŞ ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
- Trabzon'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
- Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu
- Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı
- Yaralı turisti iki saat sedye ile taşıdılar
- Ölen muhtarın yerine seçilen ağabeyi de yaşamını yitirdi
- Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor