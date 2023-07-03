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03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:23:00

Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisinde patlama

Kaynak: AA

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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir tesiste patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir endüstriyel temizlik tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Etiketler : trabzon ortahisar patlama temizlik tesisi
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