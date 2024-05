Tom ve Jerry'deki gizemli kadının yüzü!

Çocukluğumuzda yayın saatinin gelmesi için heyecanla televizyon başlarında beklediğimiz Tom ve Jerry çizgi filminde bir gizem daha çözüldü. Tom ve Jerry'nin belirli bölümlerinde sadece kol ve ayaklarını gördüğümüz, yüzüyse hiç gösterilmeyen kadın karakterin kim olduğu ortaya çıktı! Ancak bu gizemli kadının arkasında ise herkesi şaşırtan bir hikaye varmış. İşte hikayesi...

GİZEMLİ KADIN KİM?

Tom ve Jerry'nin eğlenceli ve aksiyonlu maceralarının geçtiği evde yaşan gizemli karakter, her zaman Tom'un yaramazlıklarına kızıyordu. Tom her yaramazlık yaptığında gizemli karakter bir anda karşısında beliriyordu. Tom'a cezalar veren kadın bazen de evden atıyordu. Neredeyse çoğu bölümde gördüğümüz gizemli karakterin yüzünü hiç görmedik.

EVİN SAHİBİ Mİ HİZMETÇİSİ Mİ?

"Mammy with two shoes" isimli gizemli kadın karakter, orta yaşlarda ve Afrika kökenli bir Amerikalı. Çizgi filmde de yer alan bu karakterin evin sahibi mi yoksa bir hizmetçi mi olduğu konu ise hala belirsizliğini koruyor.

GİZEMLİ KARAKTER İLK DEFA BU BÖLÜMDE GÖRÜNDÜ

Çizgi filmin bölümlerinde karakterin yüzünü hiçbir zaman göremedik. Gizemli karakterimizi tanıdığımız en belirgin özellikleriyse terlikleri ve sinirlendiğinde elini beline koyması oldu. Gizemli karakterimizin tamamen yüzünün de göründüğü ilk şov, Saturday Evening Puss adlı bölümdü ve zaten bu fotoğraf da o bölümden alınmıştır. Gizemli karakter, Part Time Pal (1947), A Mouse in the House (1947) ve Mouse Cleaning (1948) bölümlerinde de kısmen görülmüştü. Mammy, ilk kez Puss Gets The Boot (1940) filminde, son olarak Push-Button Kitty'de (1952) göründü.

IRKÇI SÖYLEMLER YÜZÜNDEN...

Mammy, Tom ve Jerry çizgi filminde toplamda 19 bölümde yer aldı. Ancak karakter, toplumdan gelen ırkçı söylemler nedeniyle yeniden kurgulandı. Mammy tiplemeleri beyaz bir ailede çalışan ve ailenin çocuklarına bakan siyah kadınları betimleyen bir ABD tarihi klişesidir. Zaten karakter tam olarak da bu sebepten dolayı ırkçılık ile suçlanıyordu.