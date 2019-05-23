TOKİ açık satış duyurusu: TOKİ ucuz evler nerelerde?

TOKİ açık satış duyurusu araştırılıyor. TOKİ ucuz evler nerelerde? sorusunn yanıtı tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ'nin Türkiye'nin bazı şehirlerinde hayata geçirdiği sosyal konut projesi kapsamındaki konutlarda satışlar hızla devam ediyor. TOKİ 3020 konutun açık satış yöntemiyle satılacağını duyurdu. 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut hedefi olan TOKİ herkes ev sahibi olsun diye yatırımlarına devam ediyor. TOKİ evleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. TOKİ'nin en son açıkladığı 50 bin sosyal konut projesine 636 bin 787 adet başvuru gelmişti. Başvuru döneminin sona erdiği TOKİ 50 bin yeni sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. TOKİ açık satış duyurusu ve konut satışları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

TOKİ AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ NEDİR?

Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan edilmektedir. Bu yöntemde, konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır. İdaremizin kaynak geliştirmek amacıyla “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” çerçevesinde yürüttüğü projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri olarak da açık satış yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem ile yapılan satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir.

TOKİ AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

TOKİ'nin kaynak geliştirmek amacıyla geliştirdiği projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri Açık Artırma Yöntemi ile satıştır. Alan içerisinde bulunan işyerlerinin satışları da bu yöntemle yapılmaktadır. Açık Artırma yöntemi ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

TOKİ UCUZ EVLER NERELERDE?

Edirne - 52 konut

Taksit 458 lira

Balıkesir - 84 konut

Taksit 471 lira

Kütahya - 58 konut

Taksit 348 lira

Afyon - 113 konut

Taksit 357 lira

Uşak - 88 konut

Taksit 404 lira

Denizli - 405 konut

Taksit 420 lira

Ankara - 1219 konut

Taksit 770 lira



Kırşehir - 24 konut

Taksit 348 lira

Niğde - 13 konut

Taksit 1425 lira

Hatay - 25 konut

Taksit 304 lira

Kahramanmaraş - 25 konut

Taksit 616 lira

Şanlıurfa - 172 konut

Taksit 306 lira

Diyarbakır - 321 konut

Taksit 924 lira

Malatya - 90 konut

Taksit 343 lira

Kars - 87 konut

Taksit 443 lira



Gümüşhane - 19 konut

Taksit 633 lira

Sivas - 29 konut

Taksit 1041 lira

Tokat - 16 konut

Taksit 1536 lira

Yozgat - 39 konut

Taksit 323 lira

Samsun - 54 konut

Taksit 734 lira

Sinop - 10 konut

Taksit 738 lira

Kırklareli - 52 konut

Taksit 403 lira