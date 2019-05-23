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23 Mayıs 2019 14:59 | Perşembe

TOKİ açık satış duyurusu: TOKİ ucuz evler nerelerde?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ucuz konut üretimine hız kesmeden devam ediyor. Herkes ev sahibi olsun diye projeler üreten TOKİ'den ev sahibi olabilmek çok kolay. TOKİ'nin Türkiye'nin bazı şehirlerinde gerçekleştirdiği sosyal konut projesi kapsamındaki konutlarda satışlar devam ediyor. TOKİ 3020 konutun açık satış yöntemiyle satılacağını duyurdu. Bunun üzerine ucuz ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ açık satış duyurusunu araştırmaya başladılar. TOKİ ucuz evler nerelerde? sorusuna da bu kapsamda yanıt aranıyor. 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut hayata geçirmeyi planlayan TOKİ'nin en son açıkladığı 50 bin sosyal konut projesi de yoğun ilgi görmüştü. 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut projesine 636 bin 787 kişi başvurmuştu. TOKİ açık satış duyurusu ve ucuz evler hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

TOKİ açık satış duyurusu araştırılıyor.  TOKİ ucuz evler nerelerde? sorusunn yanıtı tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ'nin Türkiye'nin bazı şehirlerinde hayata geçirdiği sosyal konut projesi kapsamındaki konutlarda satışlar hızla devam ediyor. TOKİ 3020 konutun açık satış yöntemiyle satılacağını duyurdu. 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut hedefi olan TOKİ herkes ev sahibi olsun diye yatırımlarına devam ediyor. TOKİ evleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. TOKİ'nin en son açıkladığı 50 bin sosyal konut projesine 636 bin 787 adet başvuru gelmişti. Başvuru döneminin sona erdiği TOKİ 50 bin yeni sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. TOKİ açık satış duyurusu ve konut satışları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

TOKİ AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ NEDİR?
Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan edilmektedir. Bu yöntemde, konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır. İdaremizin kaynak geliştirmek amacıyla “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” çerçevesinde yürüttüğü projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri olarak da açık satış yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem ile yapılan satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir.

TOKİ AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
TOKİ'nin kaynak geliştirmek amacıyla geliştirdiği projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri Açık Artırma Yöntemi ile satıştır. Alan içerisinde bulunan işyerlerinin satışları da bu yöntemle yapılmaktadır. Açık Artırma yöntemi ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

TOKİ UCUZ EVLER NERELERDE?
Edirne - 52 konut
Taksit 458 lira
Balıkesir - 84 konut
Taksit 471 lira
Kütahya - 58 konut
Taksit 348 lira
Afyon - 113 konut
Taksit 357 lira
Uşak - 88 konut
Taksit 404 lira
Denizli - 405 konut
Taksit 420 lira
Ankara - 1219 konut
Taksit 770 lira


Kırşehir - 24 konut
Taksit 348 lira
Niğde - 13 konut
Taksit 1425 lira
Hatay - 25 konut
Taksit 304 lira
Kahramanmaraş - 25 konut
Taksit 616 lira
Şanlıurfa - 172 konut
Taksit 306 lira
Diyarbakır - 321 konut
Taksit 924 lira
Malatya - 90 konut
Taksit 343 lira
Kars - 87 konut
Taksit 443 lira


Gümüşhane - 19 konut
Taksit 633 lira
Sivas - 29 konut
Taksit 1041 lira
Tokat - 16 konut
Taksit 1536 lira
Yozgat - 39 konut
Taksit 323 lira
Samsun - 54 konut
Taksit 734 lira
Sinop - 10 konut
Taksit 738 lira
Kırklareli - 52 konut
Taksit 403 lira

 

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