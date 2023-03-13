Tokat'ta kamyonet minibüsle çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
58 yaşındaki Mehmet Eraslan yönetimindeki minibüs, D-100 kara yolu Gürçeşme kavşağında 62 yaşındaki Bahadır Er idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Bahadır Er ve Bülent Erbil yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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