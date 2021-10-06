Tıraşsız çocuk kalmayacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan berber Oktay Sekirden, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için köylere giderek çocukların saç tıraşını ücretsiz yapıyor. İş yerinin camına "Eğitime destek amaçlı bir ay boyunca tüm öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti verilmektedir" yazılı afiş asan Sekirden, beraber çalıştığı ve kendisi gibi berber olan 5 kişilik ekibiyle köy okullarını da gezerek öğrencilerle bir araya geliyor.



Kampanyayla hem kendilerinin hem de öğrencilerin mutlu olduğunu dile getiren Sekirden, şunları kaydetti: "Çocukken biz de bu şartlarda yaşadık. Çocukluğumuzda 'keşke bizi de köyde tıraş etseler' diyorduk. Saç bakımı yaparken çok mutlu oluyoruz ama çocukların mutluluğu bizim için daha önemlidir. Kampanyamız bir ay devam edecek. Allah'ın izniyle ilçede tıraş olmayan öğrenci kalmayacak. Çocukları istedikleri şekilde tıraş ediyoruz ve fön çekiyoruz. Yeter ki çocuklar mutlu olsun. Kız çocuklarının saç bakımı için de kadın kuaförleri bu kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz."

İş yerinde beraber çalıştığı arkadaşlarının da kendisine destek verip öğrencilerin saç bakımını yaptığını aktaran Sekirden, çalışmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aileler ve öğretmenlerce de olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.