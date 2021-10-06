VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ve Çin anlaştı
Aliyev'den Ermenistan açıklaması
Akşener'in "başbakan adayıyım" sözüne sert cevap! Görüntülerle ortaya koydu
Aynı alışveriş farklı market!
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e çok sert tepki
Sarıkamış beyaza büründü
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Bakü'de 7. Uluslararası Kitap Fuarı başladı
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 15. Toplantısı yapıldı
9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı
TÜGVA'yı basıp, zorla tahliye etti
Memurlara büyük müjde!
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e çok sert tepki: HDP'den vetoyu yiyince...
'Sonsuza kadar komşuluk'tan 'soğuk savaş'a
"Hudut Kartalları" sınırı böyle koruyor
Zirve sonuçsuz kaldı
Hamit Can Sarıoğlu “Sıfır Otomobillerde Fiyat Beklentisi Ne Olacak?”
Serkan Aslan Şiirleri Artık İngiltere ve Almanya'da
Konuştukça batıyor
Koronavirüs ölçümünde dikkat çeken sonuç
MİT'ten PKK'ya ağır darbe!
İmamoğlu'na çağrı: Bana devret, 6 ayda bitiririm
F-35 ve S-400'lerde son durum ne? SSB Başkanı İsmail Demir açıkladı.
06 Ekim 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 16:30:00

Tıraşsız çocuk kalmayacak

ABONE OL

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan berber Oktay Sekirden, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için köylere giderek çocukların saç tıraşını ücretsiz yapıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan berber Oktay Sekirden, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için köylere giderek çocukların saç tıraşını ücretsiz yapıyor. İş yerinin camına "Eğitime destek amaçlı bir ay boyunca tüm öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti verilmektedir" yazılı afiş asan Sekirden, beraber çalıştığı ve kendisi gibi berber olan 5 kişilik ekibiyle köy okullarını da gezerek öğrencilerle bir araya geliyor.

Kampanyayla hem kendilerinin hem de öğrencilerin mutlu olduğunu dile getiren Sekirden, şunları kaydetti: "Çocukken biz de bu şartlarda yaşadık. Çocukluğumuzda 'keşke bizi de köyde tıraş etseler' diyorduk. Saç bakımı yaparken çok mutlu oluyoruz ama çocukların mutluluğu bizim için daha önemlidir. Kampanyamız bir ay devam edecek. Allah'ın izniyle ilçede tıraş olmayan öğrenci kalmayacak. Çocukları istedikleri şekilde tıraş ediyoruz ve fön çekiyoruz. Yeter ki çocuklar mutlu olsun. Kız çocuklarının saç bakımı için de kadın kuaförleri bu kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz."

İş yerinde beraber çalıştığı arkadaşlarının da kendisine destek verip öğrencilerin saç bakımını yaptığını aktaran Sekirden, çalışmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aileler ve öğretmenlerce de olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Tıraşsız çocuk kalmayacak Ağrı Doğubayazıt berber Oktay Sekirden
Kızım kurallara uyuyor!

Kızım kurallara uyuyor!
İki kardeş All Star'da yarışacak

İki kardeş All Star'da yarışacak
2 yer dışında ayakkabı çıkarmıyor

2 yer dışında ayakkabı çıkarmıyor
"İleride mimar olurum"

"İleride mimar olurum"
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Reklam filmi heyecanı

Reklam filmi heyecanı
Enerjisinin sırrı çocukları

Enerjisinin sırrı çocukları
Alişan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Sözleri yanlış anlaşıldı

Alişan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Sözleri yanlış anlaşıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER