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19 Ekim 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 16:30:00

Tezgahlar balıkla doldu taştı fiyatlar yarı yarıya düştü

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Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı.

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Şu anda çıkan balık miktarı iyi. Her zaman ilk 3 ay bolluk olur. O yüzden de bu aylarda fiyatlarımız çok uygun oluyor" dedi.

Etiketler : Tezgahlar balıkla doldu Akdeniz' 15 Eylül
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