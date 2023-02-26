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26 Şubat 2023 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 18:00:00

Teröristlerin kabusu afetzedenin şifası

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Terörle mücadelenin mavi bereli kadınları depremzedelerin yaralarını sarıyor. Gönüllü olarak Adıyaman'a giden 121 kadın komando kadınlar ve çocuklarla tek tek ilgileniyor, sokak sokak gezip dertlere ortak oluyor.

Terörle mücadelenin mavi bereli kadınları depremzedelerin yaralarını sarıyor. Gönüllü olarak Adıyaman'a giden 121 kadın komando kadınlar ve çocuklarla tek tek ilgileniyor, sokak sokak gezip dertlere ortak oluyor.

ÇADIR KENTLERİN GÜVENLİĞİ ONLARDA

Teröristlerin kabusu 'mavi bereliler'i yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda görev yapmak üzere zorlu şartlara uygun yetiştiren İzmir'in Foça ilçesindeki Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında eğitimleri süren 121 kadın komando, gönüllü gittikleri Adıyaman'da göreve başladı. Çadır kentlerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra özellikle kadın ve çocuk depremzedelerle yakından ilgilenen kadın astsubaylar, depremin acılarını unutturmaya çalışıyor.

YASINI YAŞAYAMAYAN ANNELER VAR

Jandarma Teğmen Ceyda Nur Küren, sokak sokak gezip halkın derdini dinlediklerini anlattı. Küren "Aramızda halkla ilişkiler ve çocuk gelişimi bölümü bitiren personelimiz de var. Birebir ilgilenip onların yaralarına merhem olmaya çalışıyor. Birebir irtibata girebildiğimiz için en özel, en duygulu anlarını bile bizimle paylaşabiliyorlar" dedi.

Jandarma Astsubay Çavuş Beyzanur Çağlak da "Bazı kişiler yas yaşayamadıklarını, bu yüzden çocuklarıyla oynamamızı, onlarla ilgilenmemizi istiyorlar" diye konuştu.

Jandarma Astsubay Çavuş Çiller Bozkurt, anasınıfı öğretmenliği mezunu olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle çocuklarla iletişimim daha kolay oluyor" diye konuştu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Nurdagül Özcan depreme evinde yakalandığını, 4 yaşındaki çocuğunu güvenli bölgeye gönderdikten sonra görevine anlattı.

Etiketler : deprem asker mehmetçik

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