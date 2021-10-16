Teneffüs zili yerine doğum günü şarkısı

Bafra ilçesinde 173 öğrencinin eğitim gördüğü Nazmiye Demirel Ortaokulu'nda görevli Matematik Öğretmeni Selda Tomaç, pandemi nedeniyle uzun bir aranın ardından okullarına dönen öğrencileri için ders aralarında teneffüs zili yerine adlarının geçtiği şarkılarla doğum günü etkinliği düzenliyor. Ders bitiminde adının geçtiği şarkıyı duyan öğrenciler okul bahçesinde arkadaşları ve öğretmenleri ile fotoğraf çektiriyor, bu anların mutluluğunu yaşıyor.

'ONLAR OKULLARINI, BİZ ONLARI ÖZLEDİK'



Pandemi nedeniyle uzun süre öğrencilerinden ayrı kaldığını söyleyen Selda Tomaç, "Onlar okullarını, biz onları özledik. Çocukları mutlu etmek, sevgiyle kucaklamak ve onları ayrı ayrı hepsinin çok değerli olduğunu hissettirmek için doğum günü kutlama etkinliklerini başlattık. Kutlama etkinliklerimizi müdürümüz Murat Önder ile paylaştım o da uygun gördü ve doğum günü kutlama fikrinde hem fikir olduk" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Okul Müdürü Murat Önder ise, "Matematik öğretmenimiz Selda Tomaç, öğrencilerimizi mutlu edebilmek, hem de okulda daha değerli olduklarını hissedebilmek, arkadaşlarına değer vermeyi öğrenebilmek ve okula karşı olumlu bir tutum geliştirmek amacıyla böyle bir etkinlikten bahsetti. Ben de bu projeyi uygun gördüm ve okul ses sistemimizden isme özel verdiğimiz şarkılarla öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Böylelikle olumlu bir okul iklimi oluşturmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda bunun neticelerini gördük, bundan sonra da daha verimli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Doğum günü sürpriziyle karşılaşan 6'ncı sınıf öğrencisi Irmak Öksüz, "Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı seviyorum, doğum günümü kutladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.