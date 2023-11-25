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25 Kasım 2023 Cumartesi 07:54:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 07:54:00

Temizlik personeliydi, şimdi eğitimci

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Edirne'de yaşayan Elif Ağaç, atanana kadar İŞKUR Toplum Yararına Programları kapsamında, okullarda temizlik personeli olarak çalıştı. Bu yıl ataması yapılan Ağaç, mesleğini Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sürdürüyor.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2014'te mezun olan 31 yaşındaki Elif Ağaç, atanana kadar İŞKUR Toplum Yararına Programları kapsamında, okullarda temizlik personeli olarak çalıştı. Ağaç, öğretmenlik hayalinden de vazgeçmedi. Bu yıl ataması yapılan Ağaç, mesleğini Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sürdürüyor.

Etiketler : edirne temizlik personeli eğitimci elif ağaç
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