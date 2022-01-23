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Temizlik personeli can dost Beyaz
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23 Ocak 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 17:30:00

Temizlik personeli can dost Beyaz

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Trabzon Ortahisar'ın Çukurçayır mahallesinde temizlik görevlisi ile köpeğin dostluğu görenleri kendine hayran bırakıyor.

Trabzon Ortahisar'ın Çukurçayır mahallesinde temizlik görevlisi ile köpeğin dostluğu görenleri kendine hayran bırakıyor. 'Beyaz' ismini verdiği köpeğin her sabah kendisini karşılayıp mesaisine eşlik ettiğini anlatan Abdulbari Çimen "Bir buçuk yıl önce, kalabalık hayvanların içinde korkunca bana doğru geldi. Korkmasın diye sevmeye çalıştım, bu şekilde dost olduk. Bir daha yanımdan hiç ayrılmadı" dedi.

Bu davranışından dolayı çevresinde güzel tepkiler aldığını kaydeden Çimen, "Zaman zaman hayvan sever dostlarımız yanımda durup hayvanı severek mama desteğinde bulunuyorlar. Yemek atıklarını poşetleyip getirenler oluyor bunlarla zaman zaman karşılaşıyorum. Çevremden çok güzel olumlu tepkiler alıyorum. Sürekli peşimde dolaştığı için insanlar bizi seyrediyor. Şöyle bir sıkıntımız var; insanların çoğu hayvanlardan korkuyor. Hayvanlar korkacak bir şey yok. Aslında hayvanları o hale biz getiriyoruz. Bence hayvanlar saldırgan değiller insanlara zarar verecek canlılar değiller. Onları sevsek onlara yakınlaşsak saldıracaklarını hiç düşünmüyorum. Hayvanlar içgüdüsel olarak hareket ediyorlar insanları çok seviyorlar. Bazen çok erken geldiğim zaman beni bulamayınca diğer temizlikçi arkadaşlarla gitmeye başlıyor. Bu bölgede üç arkadaşız, beni bulamadığı zaman diğer arkadaşlarla gider diğer arkadaşlarım da onu çok seviyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Temizlik personeli Çukurçayır Trabzon Ortahisar Abdulbari Çimen
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