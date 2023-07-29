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29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00:00

Telefon dolandırıcılarına 1 kilogram altınını kaptırdı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da bir kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 euro parasını kaptırdı.

Olay, Bakırköy'de 25 Temmuz'da meydana geldi. Bakırköy'de yaşayan T.F isimli ev hanımını arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek evdeki altın ve paraları istedi.

Şüphelilere inanan T.F, evdeki 1 kilogram altınla, 3 bin 790 dolar ve 265 euroyu bir torbaya koyarak şüpheliye teslim etti.

Ardından durumdan şüphelenen T.F, emniyete şikayette bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. T.F'nin altınları teslim ettiği yerdeki bir güvenlik kamerasın görüntüleri incelendi. Görüntülerde telefonla bekleyen şüphelinin, T.F'den poşeti aldıktan sonra oradan uzaklaştığı tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şüpheli Cihat A. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen ve suçlamaları kabul etmeyen Cihat A'nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Etiketler : istanbul dolandırıcılık altın
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