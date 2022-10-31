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31 Ekim 2022 Pazartesi 20:11:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 20:11:00

Tekirdağ'da trafik kazası: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: DHA

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin elektrik direğine çarptığı kazada 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Batuhan D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför mahalli ile aracın açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 5-6 aylık olduğu belirlenen bebek ile 1 kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede 1'i çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Çorlu Kaza Tekirdağ
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