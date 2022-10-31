Tekirdağ'da trafik kazası: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Batuhan D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför mahalli ile aracın açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 5-6 aylık olduğu belirlenen bebek ile 1 kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede 1'i çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.