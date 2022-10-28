Taştan 2 bin yıllık şampiyon çıktı
Bursa Mudanya ilçesi Yaylacık köyünde bir köylü tarlasını sürerken büyük bir taş ortaya çıkardı. Bu taş köyün meydanına getirilip sergilemeye başladı. Kimsenin ne olduğunu bilmediği taşın sırrı köye ziyarete gelen turist kafilesindekilerin yazıları okumasıyla anlaşıldı.
Köy meydanında bulunan taştaki yazılardan, 2 bin yıl önce 9 şampiyonluk yaşamış Tatianos isimli sporcu anısına taşın dikilmiş olduğu anlaşıldı. Bursa'nın bugüne kadar yetiştirdiği en eski atlet olan Tatianos anısına dikilmiş tarihi taş köy meydanında sergilenmeye devam ediyor.