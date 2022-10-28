Taştan 2 bin yıllık şampiyon çıktı

Köy meydanında bulunan taştaki yazılardan, 2 bin yıl önce 9 şampiyonluk yaşamış Tatianos isimli sporcu anısına taşın dikilmiş olduğu anlaşıldı. Bursa'nın bugüne kadar yetiştirdiği en eski atlet olan Tatianos anısına dikilmiş tarihi taş köy meydanında sergilenmeye devam ediyor.

