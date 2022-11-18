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18 Kasım 2022 Cuma 23:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 23:30:00

Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: AA

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Ankara Yenimahalle'de tartıştığı eşini silahla öldüren kişi daha sonra otomobilinde intihar etti.

Yaşar Ç. (37) Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi Zülfi Ç'yi (38) silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktada bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.

Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç'nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.

Karı kocanın cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler : Ankara otomobil intihar
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