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20 Haziran 2023 Salı 17:53:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:53:00

Tarladan mezuniyete!

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Eskişehir'de Narin Daşdemir, mezuniyetinde giymek istediği elbiseyi almak için tarlaya çalışmaya gittiğini öğrenen hayırseverler, genç kızın hem hayalini gerçekleştirdi hem de sınavına daha rahat hazırlanmasını sağladı.

Eskişehir'de sekizinci sınıf öğrencisi Narin Daşdemir, mezuniyetinde giymek istediği elbiseyi almak için tarlaya çalışmaya gittiğini öğrenen hayırseverler, genç kızın hem hayalini gerçekleştirdi hem de sınavına daha rahat hazırlanmasını sağladı.

Yapılan jest karşısında duygulanan Narin, mezuniyetinde kıyafetini giyip kep attı. Narin "Bu sene liseye giriş sınavlarım vardı ama fazla çalışamadım. Tarlaya geldiğim zamanı derslerime ayırsaydım belki biraz daha eğitimime katkım olurdu" dedi.

Etiketler : eskişehir tarla mezuniyet
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