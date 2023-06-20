Tarladan mezuniyete!

Eskişehir'de sekizinci sınıf öğrencisi Narin Daşdemir, mezuniyetinde giymek istediği elbiseyi almak için tarlaya çalışmaya gittiğini öğrenen hayırseverler, genç kızın hem hayalini gerçekleştirdi hem de sınavına daha rahat hazırlanmasını sağladı.



Yapılan jest karşısında duygulanan Narin, mezuniyetinde kıyafetini giyip kep attı. Narin "Bu sene liseye giriş sınavlarım vardı ama fazla çalışamadım. Tarlaya geldiğim zamanı derslerime ayırsaydım belki biraz daha eğitimime katkım olurdu" dedi.