Tarihi çarşının kaplamalarını çaldılar

Bursa Tarihi Hanlar ve Kapalı Çarşı'nın 86 dükkanlık bölümünü oluşturan Yorgancılar Çarşısı hırsızların hedefi oldu. Çarşının çatısını kaplayan kurşunlar iki ay önce hırsızlar tarafından çalındı.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte yağışlı havalarda tavanlardan su aktığını belirten esnaf ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi. Tavanlardaki elektrik aksamının zarar görmesinden tedirgin olan çarşı esnafı, daha büyük zarar yaşamadan yetkililerden yardım istediklerini belirtti.