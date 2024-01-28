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28 Ocak 2024 Pazar 07:40:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 07:40:00

Taksicilerin ‘Bizim kız'ı

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Taksicilerin "Bizim kız" diye hitap ettiği Tuğba Bozkurt, taksicilik yapmaya başladı.

İzmir Konak Bit Pazarı'nda 2019'da lokanta açan 40 yaşındaki Tuğba Bozkurt, Kovid döneminde işlerinin azalması nedeniyle iş yerini kapattı. 17 yaşındaki oğluyla yaşayan Bozkurt, geçimini sağlamak için sahildeki balıkçılara, taksicilere ve polislere çay sattı.

Taksicilerin "Bizim kız" diye hitap ettiği Tuğba Bozkurt, teklif üzerine belgelerini tamamlayarak taksicilik yapmaya başladı. Buca ilçesinde bir yıldır direksiyon başına geçen Bozkurt, geceleri mesai yaparak müşterilerine hizmet ediyor.

Etiketler : izmir taksi taksici tuğba bozkurt
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