Suyun fazlası ölüm! Çünkü...

Sağlıklı bir yaşam sürmek için vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmeniz gerekir. Su, bir yaşam kaynağıdır ve vücut için sayısız faydası bulunur. Ancak ABD'de yapılan bir araştırma, fazla su tüketiminin bilinenin aksine zararlı olabileceğini ortaya çıkardı. Özellikle de egzersiz sırasında içilen aşırı su tüketiminin ölüme yol açabileceği belirlendi. Peki, su içmenin zararı var mı? İşte yanıtı...



SU TÜKETİMİNİN FAYDALARI



Su, vücudun hayati işlevlerini yerine getirebilmesi için gereklidir. İşte suyun vücut için sağladığı başlıca faydalar:

1. Hücre Fonksiyonu: Su, hücrelerin düzgün çalışmasını sağlar ve besinlerin hücrelere taşınmasına yardımcı olur.

2. Cilt Sağlığı: Yeterli miktarda su tüketimi cildin sağlıklı ve nemli kalmasını destekler. Susuz kalan cilt daha cansız ve yaşlı görünür.

3. Sindirim Sistemi: Su, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler.

4. Detoksifikasyon: Su, böbreklerin toksinleri ve atık maddeleri vücuttan atmasına yardımcı olur.

5. Vücut Sıcaklığı: Su, vücut sıcaklığını düzenler ve aşırı ısınmayı önler.,

AŞIRI SU TÜKETİMİNİN ZARARLARI



ABD'de yapılan araştırmaya göre, aşırı su tüketimi bazı durumlarda zararlı olabilir. Özellikle egzersiz sırasında aşırı miktarda su içmek, vücutta su zehirlenmesine (hiponatremi) yol açabilir. Hiponatremi, kandaki sodyum seviyelerinin tehlikeli derecede düşmesine neden olur ve bu durum beyin fonksiyonlarını etkileyerek ölüme yol açabilir.

1. Hiponatremi Riski: Aşırı su tüketimi, vücudun sodyum dengesini bozarak hiponatremiye neden olabilir. Bu durum, baş dönmesi, bulantı, kas krampları, nöbetler ve hatta koma ile sonuçlanabilir.

2. Böbrek Üzerinde Yük: Aşırı su tüketimi, böbreklerin fazla miktarda sıvıyı işlemek zorunda kalmasına neden olarak böbrek fonksiyonlarını zorlayabilir.

3. Su Zehirlenmesi: Vücudun su dengesinin bozulması, su zehirlenmesine yol açabilir ve bu durum, özellikle uzun süreli egzersizler sırasında ortaya çıkabilir.