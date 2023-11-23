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23 Kasım 2023 Perşembe 06:48:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 06:48:00

Sürmene'de uzaylı türbesi

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Torunu NASA'da çalışan ve uzaylı olduğuna inanılan Meyveş Nine'nin Sürmene'deki mezarı 'Amerikalılar gelip çalmasın' diye kapatıldı. 130 yaşında vefat eden kadının koruma altına alınan mezarı adeta türbeye döndü.

EVRENSEL ANNE İLAN EDİLDİ

Trabzon Sürmene'de 58 yıl önce ölen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uzaylı olduğuna inanılan Meyveş Morçol gizemini koruyor. 1879 yılında dünyaya gelen Meyveş Nine'nin uzaylı olduğunun hikayesi, torunu olan ve ABD'de NASA'da görev yaptığı yıllarda "yıldız number" adı verilen formülü ile tanınan Prof. Dr. Alaattin Yıldız'ın ninesini ünlü UFO Bilimcisi Prof. Dr. Derek Cooper'e anlatması ile başladı. Cooper ve çalışma arkadaşları Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğunu iddia ederek, Meyveş nineyi 'Evrensel Anne' ilan etti.

MEZARI KORUMA ALTINA ALINDI

O yıllarda adına konferanslar düzenlenen, ABD'li UFO tutkunları tarafından anıt mezar yaptırabilmek için fon oluşturulan Meyveş ninenin adına ülkenin San Diago kentinde de örgüt kuruldu. Meyveş nine torunu Alaattin Yıldız'ın 2008 yılında vefat etmesinin ardından gizemi ile birlikte unutulmaya başlanmıştı. Fakat son zamanlarda tekrar gündeme gelen ve mezarı ziyaretçi akınına uğrayan Meyveş Nine'nin mezarının açılmaması için sıkı önlem alınmak zorunda kalındı. Uzaylı Nine ile torununun mezarı türbe gibi ziyaretçi akınına uğruyor.

SAĞLIKLI ŞEKİLDE VEFAT ETTİ

Meyveş Nine 130 yaşında öldüğü güne kadar tarlada çalışmıştı ve okuma yazma bilmiyordu. Ancak ilçenin hastaları doktordan önce onun kapısını çalıyordu. Hastalara okuyup ve şifa dağıtıyordu. Birçok Sürmeneli onun elinde dünyaya gözlerini açtı. O birçoğu için ilçenin yaşlı ebesiydi. Sürmene de yaşamış ligarpa almış Amerikalılarca ve NASA tarafından uzaylı olduğu iddia edilen yaşlı bir kadındır. 130 yaşındayken sağlıklı bir şekilde vefat etti. Meyveş Nine'nin ABD'de tarikatı bile var.

Etiketler : sürmene uzaylı türbe meyveş morçol
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