Şubat ayında nikah masasına oturan Gökhan Töre, baba olmak için gün sayıyor

Şubat ayında nikah masasına oturan Gökhan Töre, baba olmak için gün sayıyor

İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten Haziran 2019'da boşanan futbolcu Gökhan Töre, mimar Buket Büyükdere ile bu yıl Şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen futbolcu Gökhan Töre ile mimar eşi Buket Büyükdere alışverişte görüntülendi. Doğum için hazırlıklarını yapan ikili, maskelerini takarak Kovid-19’a karşı önlemlerini aldı. Töre çifti, heyecanlı olduklarını söyledi.

