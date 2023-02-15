Sosyal medyada oyuncak seferberliği

Depremlerin ardından Malatya'ya giden bir grup gönüllü, sosyal medyada oyuncak kampanyası başlattı. Toplanan 5 minibüs oyuncak kente götürüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçen gönüllüler, il genelindeki çadır kentler, spor salonları, hastane ve çadırlarda kalan çocuklara oyuncak, boyama kitabı dağıttı. Oyuncakların dağıtımı esnasında iki gönüllü palyaço da çocukları eğlendirdi.

