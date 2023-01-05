Son Zamanlarda İsminden Çok Söz Ettiren Serkan Oral!

Hemen hemen her sektörde adından söz ettirmiş iş adamı Serkan Oral, her geçen gün yeni haberler ile gündeme geliyor. İş adamının Almanya'da Türkiye'yi temsil eden önemli kişilerden olması da bizleri gururlandırıyor. Bizlerin gururunu okşayan Oral hakkında yaptığımız araştırmalar ve kendisinden aldığımız dönütlerden yola çıktık. Kendisi ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak isteyen önemli ve başarılı bir iş adamı olduğunu gördük.

Oral, güncel olarak iç ve dış dizayn sektörü ile ilgileniyor. Kendisi 1985 yılında doğmuş bir iş adamı olarak kendi akranları arasında oldukça başarılı bir iş adamı. İç ve dış dizayn ile ilgilenmenin yanı sıra farklı branşlarda da birçok çalışması mevcut. Serkan Oral, iç ve dış dizayn sektörü öncesinde tamı tamına 12 yıl boyunca Vodafone Şirketi'nin dört ayrı lokasyonundaki bayilerini yönetme tecrübesine sahip olmuş. Bu tecrübeyi edindiği dönemlerde de bugün olduğu gibi birçok kişiye iş olanağı sağlamış.

Oral, birçok Dünyaca Ünlü İsim ile Yan Yana Geliyor!

Serkan Oral'ın dikkatleri üzerine çekmesinin nedeni de birçok dünyaca ünlü isimle yan yana gelmiş olması. Kendisi ile bu konu hakkında görüşme sağladık. Kendisinin bu isimlerle yan yana gelmesinin sebebi ise menajerlik! Oral, hemen hemen her sektörde zirveleri görmüş gibi görünüyor.

Kendisi iç ve dış dizayn ile ilgileniyor görünse de daha önce Amerikan ünlü müzisyenlerden Chris Brown, Whiz Khalifa, Rihanna ve Bushido gibi isimlerin de menajerliğini yapmış. Ayrıca sadece müzisyenlerden bahsedersek eksik kalır. Futbol efsanesi Ronaldinho ile de bir menajerlik süreci olduğunu da atlamamak gerek.

Almanya'da yaşayan başarılı iş adamı ülkemizle ilgili de birçok pozitif plana sahip. Hayallerinden biri ülkemizin kaliteli bir imalat ülkesi haline gelmesi. Ünlü iş adamı, bu hayalinin gerçekleşmesi adına elinden geleni yapıyor. Hayalinin yolunda son 4 yıldır gastronomi ve cafe&bar alanında yaptığı işler ile ilerliyor. Bu süreç içinde de oluşturmuş olduğu kendisine ait markası ile önemli bir yol kat etmiş durumda.

Oral, Hep Kariyerinden Değil, Hayatından da Bahsetti!

Oral hakkında yaptığımız araştırmalar ve onunla yaptığımız görüşmelerde sadece kariyeri hakkında bilgi edinmedik. Kendisinin kişisel hayatı ile ilgili de birçok konuşma sağladık. Oral ile yaptığımız görüşmelerde ilgimiz çeken detaylardan biri de birçok ülkeyi gezmiş olması. Serkan Oral'ın yenilikçi ve ileri görüşlü bir sektör karakterinin olmasında tahmin ediyoruz ki bunlar da etkili.

Oral ile yaptığımız konuşmamızda gezdiği ülkeleri ve hobilerini sorduk. Oral, bizleri kırmadı ve şu şekilde sorularımıza yanıt verdi;

- "Kariyerimdeki başarılarımı bir yandan da hayatımın işleyişine veriyorum. İtalya, Fransa, BAE, İspanya, Küba, Tayland ve Hırvatistan gibi ülkeleri gezdim. Bu ülekelerde gerçekleştirdiğim gezilerde hem işime dair hem de hayatıma dair yenilikler kattım kendime. Boş zamanlarımda da Sanat, Futbol, Müzik, Moda ve her türlü dizayn ile ilgilenerek kendimi deşarj ediyorum."

Serkan Oral Kariyer Hedeflerini Aktardı!

Serkan Oral ile gerçekleştirdiğimiz sohbet içerisinde kariyer hedeflerini de sorduk. Kendisi bizlere kariyer hedeflerini heyecanlı bir dille şu şekilde aktardı;

- "Kariyer hedeflerim için hayatım boyunca %100'ümü vererek hedeflerimi başarılı bir şekilde yerine getireceğimi düşünüyorum. Hedeflerime giden yolda asla engellere takılmadım, sadece hedeflerime odaklı bir şekilde yolumdan şaşmadan ilerliyorum. En büyük arzum Avrupa'da yaşayan ülkemizin gençlerinin de ülkemiz adına örnek teşkil etmesi ve benim de onlara örnek bir birey olmam."