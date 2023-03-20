Sokakta berber hizmeti

Hatay'ın Defne ilçesinde berber Olcay Duman, müşterilerini iş yerinin önünde tıraş etmeye başladı. Olası bir depremde dükkanın bulunduğu binanın yıkılabileceği endişesiyle iş yerinin önünde müşterilerine hizmet vermeyi düşündüğünü belirten Duman, koltuk ve malzemeleri dışarı çıkardığını ifade etti. Duman, şöyle konuştu: "İçeride faaliyet yapamıyoruz, müşteriler de baya sıkıştırdı. İnsanlar tıraş olmak istiyor, temizlik istiyor, hijyen istiyor. Ondan dolayı aklımıza böyle bir şey geldi. Koltuğu dışarı aldık. O şekilde faaliyete yapmaya çalışıyoruz. Birkaç gündür bu şekilde hizmet veriyoruz."

Komşu esnafın da yavaş yavaş dükkanını açmaya başladığını dile getiren Duman, yaraların el birliğiyle sarılacağını ve ilçenin yeniden ayağa kalkacağına inandığını sözlerine ekledi.