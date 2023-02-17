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17 Şubat 2023 Cuma 14:44:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 14:44:00

Sokak sanatçıları çocuklarla buluşuyor

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Hatay'da çadır kentlerde kalan çocuklar için yüz boyama, müzikle dans, animasyon gösterileri, yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İzmir Sokak Sanatları Atölyesi Grubu üyeleri, gönüllü geldikleri Hatay'da çadır kentlerde kalan çocuklar için yüz boyama, müzikle dans, animasyon gösterileri, yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Grubun genel sanat yönetmeni Erdal Çoban "Bir nebze de olsa onlara depremi unutturmak, olayın vahametinden uzaklaşmalarını sağlamak için çabalıyoruz" dedi.

Etiketler : sokak sanatçıları hatay deprem çocuk

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