Sokak hayvanlarına anne şefkati

Bağdat'ta hayvansever Um Abbudi adlı kadın, sokakta şiddete maruz kalan kedi ve köpekler için kendi imkanlarıyla bakım evi kurdu. 14 köpek ve 70'in üzerinde kediye bakan Um Abbudi "Bazı hayvanlar yoğun şiddete maruz kaldığı için tedavisi hemen yapılamıyor. Bunlar için büyük bir alan gerekliydi, o yüzden tüm zorluklar ve mahalle baskısına rağmen burayı hayvanlar için oluşturdum" diyor.



Iraklı kadının şefkat dolu davranışı, sokak hayvanlarının yoğun olarak şiddete maruz kaldığı ve bunun için hiçbir caydırıcı gücün de olmadığı ülkede eşine nadir rastlanan bir durum olarak dikkat çekiyor. Um Abbudi, hayvanlara olan şefkatinin küçük yaşlardan geldiğini anlatarak, "Çocuk yaştan beri kedilere karşı ilgim vardı ve kedi beslemeyi severdim. O zamanlar yurt dışından kedi ve köpek ithalatı olmadığı için hep yerel kedi ve köpeklerim vardı. O dönemler ayrıca hayvanlara yönelik şiddet yoktu ve onlar için ortam daha güvenliydi." dedi. "Sokakta hasta ya da şiddete maruz kalmış hayvan gördüğümde hemen alıp buraya getiriyorum ve bakımına başlıyorum." diyen Um Abbudi, Bağdat'taki veterinerlerin büyük bölümünün söz konusu hayvanların tedavisi konusunda kendisiyle dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Aynı zamanda devlet memuru olan Um Abbudi, şu an tahsis ettiği bakım evinde 14 köpek ve 70'in üzerinde kedisi bulunduğunu ifade ede ederek, şunları kaydetti: "Bazı hayvanlar yoğun şiddete maruz kaldığı için tedavisi hemen yapılamıyor. Bunlar için büyük bir alan gerekliydi, o yüzden tüm zorluklar ve mahalle baskısına rağmen burayı hayvanlar için oluşturdum. Ayrıca hayvanseverler de evlerinde bir ayağı kopuk veya yaralı hayvan tercih etmiyor. O yüzden hayvanları vermek istesem de tedavilerini tamamlamam gerekiyor. Tedavisi biten hayvanların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığımda bazı insanlardan teşvik edici yorumlar alıyorum. Allah'ın yarattığı hayvanlara karşı yaptığımız (bakım) azdır bile."

Irak'ta bir kesimin sokak hayvanlarına yönelik şiddet uygulamasından sitem eden Um Abbudi, kedi ve köpeklerin taşlı ve silahlı saldırının yanı sıra zehirlenmeye maruz kaldığını dile getirdi. Um Abbudi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen günlerde annesiyle yoldan geçen bir çocuk bir sokak kedisini su içerken taşla vurdu ve annesi çocuğuna bunu neden yaptığını dahi sormadı. Bu duruma çok üzüldüm. Böyle çocuklar hayvanlara karşı merhametsizse, büyüyünce anne ve babasına karşı da merhametsiz olacak. Türkiye'de insanlar uçan kuşa bile merhametle yaklaşıyorlar, orada kedi ve köpekler sokakta şiddetten uzak gayet özgür şekilde dolaşıyor. Biz neden köpeklere karşı böyle şiddet uyguluyoruz? Bana bazen hayvanlar yerine insanlara neden bakmadığımı soruyorlar ve eleştiriyorlar. Ben hayvanları seviyorum ve onların şiddete maruz kalmasını istemiyorum." Bağdatlı Um Abbudi, haftanın 5 günü saat 20:00'den gece geç saatlere kadar zamanını hayvanların yanında geçiriyor ve hafta sonlarını da bakım ve şefkate muhtaç bu kedi ve köpeklere ayırıyor. Um Abbudi, "Arkadaşlarımdan onlarla dışarı çıkıp zaman geçirmediğim için bana küsenler oluyor. Sosyal hayatım hiç yok. İş dışındaki zamanımın tamamını burada geçiriyorum." şeklinde konuştu.