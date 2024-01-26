Soğuk havada ısıtan manzara

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26 Ocak 2024 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 07:30:00

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Erzurum'da bir ekmek fırınında çalışan Siyami Gedik, zor şartlarda kış aylarını geçiren mahallelilere ekmek dağıtıyor. Her sabah fırından çıkan ekmekleri 7 mahalleye ulaştıran Gedik, sahipsiz hayvanları da ihmal etmiyor.

Erzurum Aziziye ilçesinin Ilıca semtindeki bir ekmek fırınında çalışan Siyami Gedik, 15 yıldır kırsal alanlarda zor şartlarda kış aylarını geçiren mahallelilere ekmek dağıtıyor.

Her sabah 04.30'da fırından çıkan ekmekleri 7 mahalleye ulaştıran Gedik, işini yaparken sahipsiz hayvanları da ihmal etmiyor.

Nüfusun kışın oldukça azaldığı mahallelerde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve kuşları besleyen Gedik'i, mahalleye ekmek dağıtımına geldiğinde her sabah sahipsiz hayvanlar karşılıyor. Arabasının kornasına bastığında fırıncının geldiğini anlayan kediler ve az sayıdaki köpek, aracın çevresini sarıyor.

Etiketler : erzurum ekmek fırını ekmek siyami gedik
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