Soğuk havada ısıtan manzara

Erzurum Aziziye ilçesinin Ilıca semtindeki bir ekmek fırınında çalışan Siyami Gedik, 15 yıldır kırsal alanlarda zor şartlarda kış aylarını geçiren mahallelilere ekmek dağıtıyor.

Her sabah 04.30'da fırından çıkan ekmekleri 7 mahalleye ulaştıran Gedik, işini yaparken sahipsiz hayvanları da ihmal etmiyor.

Nüfusun kışın oldukça azaldığı mahallelerde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve kuşları besleyen Gedik'i, mahalleye ekmek dağıtımına geldiğinde her sabah sahipsiz hayvanlar karşılıyor. Arabasının kornasına bastığında fırıncının geldiğini anlayan kediler ve az sayıdaki köpek, aracın çevresini sarıyor.