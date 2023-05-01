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2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı
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01 Mayıs 2023 Pazartesi 21:34:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 21:34:00

2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı

Kaynak: AA

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Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazada, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Şırnak-Uludere kara yolunda dün meydana gelen 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanınca gözaltına alınan sürücü S.F. jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.F, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : Şırnak Kaza gözaltı
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