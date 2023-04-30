Şirin köy kuraklıktan kurtuldu
Aşağı İçme köyü, 3 yıldır kuraklıkla boğuşuyordu.
Elazığ'da Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Murat Nehri'ne sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyü, 3 yıldır kuraklıkla boğuşuyordu. Son zamanlarda bölge genelinde etkili olan yağışların ardından barajın da debisi yükselmeye başladı.
Kilometrelerce çekilen su yeniden köyün sınırına dayandı. Köy eski güzelliğe kavuşurken, 3 yıl aradan sonra bu yıl yeniden tekne turlarına başlanılacağı bildirildi.
7 ay önce drone ile aynı yerden çekilen görüntüler, suyun nasıl yükseldiğini gösterdi.