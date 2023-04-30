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30 Nisan 2023 Pazar 16:05:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 16:05:00

Şirin köy kuraklıktan kurtuldu

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Aşağı İçme köyü, 3 yıldır kuraklıkla boğuşuyordu.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Murat Nehri'ne sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyü, 3 yıldır kuraklıkla boğuşuyordu. Son zamanlarda bölge genelinde etkili olan yağışların ardından barajın da debisi yükselmeye başladı.

Kilometrelerce çekilen su yeniden köyün sınırına dayandı. Köy eski güzelliğe kavuşurken, 3 yıl aradan sonra bu yıl yeniden tekne turlarına başlanılacağı bildirildi.

7 ay önce drone ile aynı yerden çekilen görüntüler, suyun nasıl yükseldiğini gösterdi.

Etiketler : elazığ aşağı içme köyü kuraklık
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