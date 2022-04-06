Şifasını bulan kedi

Karaman'da doğum sancısı çeken hamile kedi, gittiği aile sağlığı merkezinde inleyerek adeta içerde bulunanlardan yardım istedi. Kedinin, kapıdan girişi ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Hemşire ve doktorlar kedinin doğum sancısı çektiğini anlayarak hemen müdahale etti. 4 yavru dünyaya geldi. Yavrulardan birisi ise nefes almadığını fark eden ebe sayesinde hayata tutundu.