Yüksek tansiyonun ilacı

Yapılan araştırmalara göre şeftali yüksek tansiyonu düşürüyor. Kan basıncından dolayı ortaya çıkan yüksek tansiyon özellikle yaz sıcaklarında daha sık görülüyor. Lifli bir meyve olan şeftalinin tek faydası tansiyon değil.



Yüksek tansiyonun en güçlü belirtisi baş dönmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı. Bazen yüksek tansiyon hastaları semptomları hissetmeyebilir. Bu yüzden ara ara yüksek tansiyon kontrolü faydalı olabilir.

ŞEFTALİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Günde 1 adet yiyeceğiniz şeftali gün boyu C vitamininizi karşılar

Şeftali bağışıklığı güçlendirir

Yaraları iyileştirir

Kanserle savaşır

Kalp hastalarına iyi gelir

Diyabete karşı iyi gelir

Kabızlığı önler

Meyveler arasında en iyi E vitamini kaynağıdır

Böbrek taşı ve kemik kaybı olasılığının yanı sıra kan basıncınızı da düşürebilir.

Mide sorununuz varsa şeftali iyi bir atıştırmalık olabilir

Dişlere faydalıdır. Ağzınızda çürüklere neden olabilecek mikroplardan kurtulmanıza yardımcı olur

Hayvan çalışmalarında yapılan araştırmalar, şeftali özünün kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur

Vücudu yaşlanmaya karşı korur

A vitamini vardır. Dolayısıyla göze iyi gelir

Şeftali cilde faydalıdır

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

Şiddetli baş ağrısı

Baş dönmesi

Kusma

Nefes almada zorluk

Mide bulantısı



Kusma

Bulanık görme

Endişe

Bilinç bulanıklığı

Kulaklarda uğultu

Burun kanaması

Kalbin hızlı atması

Göğüs ağrısı



Eti dolaptan çıkardıktan sonra dikkat!