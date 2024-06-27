Yüksek tansiyonun ilacı

Sıcakta tansiyonun ilacı bu meyve! Anında tansiyonu dengeliyor
Yüksek tansiyonu bazı meyveler dengeliyor. Kan basıncından dolayı yüksek tansiyonun etkilerini azaltmanın sırrı şeftali. Yazın bol bol sevilen bu meyvenin tek faydası elbette tansiyon değil. İşte şeftalinin faydaları…
Yapılan araştırmalara göre şeftali yüksek tansiyonu düşürüyor. Kan basıncından dolayı ortaya çıkan yüksek tansiyon özellikle yaz sıcaklarında daha sık görülüyor. Lifli bir meyve olan şeftalinin tek faydası tansiyon değil.
Yüksek tansiyonun en güçlü belirtisi baş dönmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı. Bazen yüksek tansiyon hastaları semptomları hissetmeyebilir. Bu yüzden ara ara yüksek tansiyon kontrolü faydalı olabilir.
ŞEFTALİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI
Günde 1 adet yiyeceğiniz şeftali gün boyu C vitamininizi karşılar
Şeftali bağışıklığı güçlendirir
Yaraları iyileştirir
Kanserle savaşır
Kalp hastalarına iyi gelir
Diyabete karşı iyi gelir
Kabızlığı önler
Meyveler arasında en iyi E vitamini kaynağıdır
Böbrek taşı ve kemik kaybı olasılığının yanı sıra kan basıncınızı da düşürebilir.
Mide sorununuz varsa şeftali iyi bir atıştırmalık olabilir
Dişlere faydalıdır. Ağzınızda çürüklere neden olabilecek mikroplardan kurtulmanıza yardımcı olur
Hayvan çalışmalarında yapılan araştırmalar, şeftali özünün kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur
Vücudu yaşlanmaya karşı korur
A vitamini vardır. Dolayısıyla göze iyi gelir
Şeftali cilde faydalıdır
YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ
Şiddetli baş ağrısı
Baş dönmesi
Kusma
Nefes almada zorluk
Mide bulantısı
Kusma
Bulanık görme
Endişe
Bilinç bulanıklığı
Kulaklarda uğultu
Burun kanaması
Kalbin hızlı atması
Göğüs ağrısı