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19 Haziran 2024 Çarşamba 09:44:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 09:44:00

Canan Karatay açıkladı! Eti buzdolabından çıkardıktan sonra o baharatı ekleyin

Kaynak: GUNES.COM

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Kurban Bayramı dolayısıyla et pişirmenin püf noktaları merak ediliyor. Eti sağlıklı tüketmek için pişirme önerisinde bulunan Canan Karatay'ın et pişirme yöntemini ve önerdiği baharatı yazdık. Etin buzdolabından çıktıktan sonraki serüveni haberimizde…

Birçok et pişirme yöntemi var. Fakat burada önemli olan etin hem lezzetinden hem de vitamininden yararlanmak. Canan Karatay'ın et için tavsiye ettiği baharatların başında tarçın ve karanfil geliyor.

Et pişirmenin püf noktaları Kurban Bayramı dolayısıyla merak ediliyor. Canan Karatay eti ızgarada pişirmeyi tavsiye ediyor.

CANAN KARATAY'IN ET PİŞİRME TAVSİYELERİ

Et ızgarada pişirilirken önce harlı, sonra ağır ateşte pişirilmelidir. Böylece kabuk yapan etin kıymetli suyu dışarıya çıkmaz.

Izgara hafif ateşte yapılır. Etler buzdolabından alındıktan sonra biraz bekletilir ve tuzu, ızgara yapıldıktan sonra serpilir.

Tencere kebaplarında tarçın ya da karanfil kullanılabilir. Karabiber her türlü kuşbaşı ete yakışır.

Kebaplar ve yahnilerde et ilk önce biraz yağ ilavesiyle hiç su konulmadan, bıraktığı suyu çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Fazla esmerleşmemeli. Et tek başına pişecekse çok az sıcak su eklenir. Bu şekilde pişirilirse tuz kesinlikle baştan atılmaz, çünkü eti sertleştirir.

Proteini artırmak için içine çeşitli sebzeler(kereviz, havuç, soğan, sarımsak vb.) ekleyebilirsiniz. Haşlama sonrasında bu sebzeler etle beraber servis yapılabilir veya ezilerek et suyuna katılıp çorbada kullanılabilir.

Etler fırında sebze ilavesiyle pişirilirse hem yumuşak olur hem de vitamin kaybı olmaz.

Etiketler : canan karatay et pişirme et baharat
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