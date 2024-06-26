"Bol su tüketin, hafif giysi giyin"

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin seyrediyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Ankara'da 37, Adana'da ise 45 dereceyi gördü. Sıcaklık çarpmasının üst seviyeye çıktığı şu günlerde Sağlık Bakanlığı, vatandaşları uyardı.



VÜCUTTAKİ SU VE MİNERAL KAYBINA DİKKAT!



Vücutta su ve mineral kaybının yaşanabileceği belirtilerek, bu da bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerine dönüşebileceği kaydedildi.

AÇIK RENKLİ GİYSİLER GİYİN!



Gün içinde 2-2,5 litre su tüketilmesi, bol, hafif ve açık renkli giysiler giyilmesi, kan şekerini hızla yükselten veya hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesi gerektiği vurgulandı.

AÇIKTA SATILAN YİYECEKLER TÜKETMEYİN!



Yaz aylarında açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması istendi.