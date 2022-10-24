‘Shout' Uzak Doğu Kültürünü Özgün Tasarımlarla Ortaya Çıkarıyor

Yerli marka Shout'un kurucusu Sabri Korkmaz, "Türkiye'de bir giyim markamız olan Shout farklı ürün kategorilerinde kıyafetler tasarlayıp sunuyor. Özellikle de gençlere hitap eden bu ürünler farklı tarzlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Gençlerin farklı tarzlarda kıyafet arayışında olduğunu fark ederek

yeni ve özgün tasarımların ortaya koyulmasını sağlıyoruz. Çünkü genç nesil farklı tarzlardaki kıyafetleri daha çok beğeniyor. Bunun üzerine çeşitli tasarımlarımızı uzak doğu ülkelerindeki giyimle harmanlayarak ortaya koyuyoruz." dedi

Kıyafetlerimiz Uzak Doğu Ülkelerindeki İllüstratör Tasarımcısı ile Üretime Sunuluyor

1987'den beri giyim markası olarak faaliyetlerini sürdüren Shout'un sahibi Korkmaz, Uzak Doğu ülkelerindeki giyim türünü tasarlarken çalıştığı tasarımcı hakkında şu bilgileri verdi: "Uzak Doğu ülkelerindeki giyimi ülkemizde özgün tasarımla birleştirirken Uzak Doğu ülkelerinden birinde yaşayan uzman illüstratör tasarımcıyla çalışıyoruz. Bu çalışmada aynı zamanda yüksek miktar para ödemeleri yapıyoruz. Buna örnek vermek gerekirse bir Japonya kültürü ile ilgili bir çizimi Japonya'da bulunan bir illüstratör çizimcisi ile anlaşıp yaptırıyoruz. Böylece Uzak Doğu kültürünü tam olarak yansıtan ancak özgünlüğünü de koruyan tasarımlar ortaya çıkıyor. Bu tasarımlar Türkiye'de markamız öncülüğünde satışa sunuluyor. Özgün ve uzak doğu kültürünü yansıtan bu kıyafetleri ülkemizde ilk çıkaran marka olduğumuzu söyleyebiliriz."

Tasarımlarda Estetik ve Konfora Önem Veriyoruz

Türkiye'de geçmişten günümüze kadar uzak doğu kültürünü özgün tasarımlarıyla ortaya koyan Sabri Korkmaz, tasarımlarını yaparken önem verdiği unsurları şu şekilde vurguladı: "Uzak Soğu kültürünü kıyafetle birleştiren ve Türkiye'ye bunu ilk getiren bir marka olarak tasarımlarımıza birçok unsuru göz önünde bulunduruyoruz. Kıyafetlerimizde estetik tasarım önemli olduğu kadar konfor da önemlidir. Bunun için özel kumaşlar kullanarak her bedene uygun ölçülerde dikimler yapıyoruz. Aynı zamanda özellikle de genç kesime hitap eden estetik tasarımları ön plana çıkarıyoruz. Her nesilde değişen giyim tarzını yakından inceliyoruz. Böylece daha özgün ve gençlerin de hoşuna gideceği tarzda kıyafetler tasarlayarak satışa sunuyoruz. Sadece bir tarzda değil birçok tarza hitap eden kıyafet ürünleri markamızla temsil ediliyor."