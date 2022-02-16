Seyyid Aşık Cemal efendi vefat etti!
Gavs Seyyid Sıbğatullah Arvasi hazretlerinin torunlarından Seyyid Aşık Cemal efendi vefat etti.
Allah dostlarının büyüklerinden Seyyid Aşık Cemal efendi vefat etti. Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Seyyid Sıbğatullah el Arvasi'nin (Gavs-ı Hizani) türbesinin bulunduğu Gayda köyü'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. Merhuma Allahü teâlâdan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı ve sabr-ı cemil dileriz.