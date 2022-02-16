Seyyid Aşık Cemal efendi vefat etti!

Seyyid Aşık Cemal efendi vefat etti!

Allah dostlarının büyüklerinden Seyyid Aşık Cemal efendi vefat etti. Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Seyyid Sıbğatullah el Arvasi'nin (Gavs-ı Hizani) türbesinin bulunduğu Gayda köyü'nde öğle na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan aile kab­ris­ta­nlığı­na def­ne­di­le­cek. Mer­hu­ma Al­la­hü teâ­lâdan rah­met, ke­der­li ai­le­si­ne, ya­kın­la­rı­na ve sevenlerine baş sağ­lı­ğı ve sabr-ı cemil di­le­riz.