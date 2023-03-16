Şemsiyesini kediye verdi

Olay, Manavgat Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adliyeye gelen bir kadın, bankta yağmur altında ıslanan kediyi gördü. Kedinin ıslanmasına duyarsız kalmayan kadın, yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyeyi kedinin üzerine bırakıp adliyeye girdi. Kadının bu davranışı diğer vatandaşlar tarafından taktir topladı.



ADLİYE ÇIKIŞI ŞEMSİYEYİ BIRAKIP GİTTİ

Birçok vatandaş yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Kadının adliyeye girmesinin ardından kedinin şemsiyenin altından çıkmadığı görüldü. Adliyedeki işlemlerini tamamlayarak kedinin yanına tekrar gelen kadın, şemsiyesini kedinin üzerinde bıraktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte yoluna devam etti.

