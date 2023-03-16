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16 Mart 2023 Perşembe 17:48:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 17:48:00

Şemsiyesini kediye verdi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kedinin bank üzerinde yağmurda ıslandığını gören kadın, şemsiyeyi kedinin üzerine bırakıp gitti. Kadının bu davranışı taktir topladı.

Olay, Manavgat Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adliyeye gelen bir kadın, bankta yağmur altında ıslanan kediyi gördü. Kedinin ıslanmasına duyarsız kalmayan kadın, yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyeyi kedinin üzerine bırakıp adliyeye girdi. Kadının bu davranışı diğer vatandaşlar tarafından taktir topladı.

ADLİYE ÇIKIŞI ŞEMSİYEYİ BIRAKIP GİTTİ

Birçok vatandaş yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Kadının adliyeye girmesinin ardından kedinin şemsiyenin altından çıkmadığı görüldü. Adliyedeki işlemlerini tamamlayarak kedinin yanına tekrar gelen kadın, şemsiyesini kedinin üzerinde bıraktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte yoluna devam etti.

Etiketler : şemsiye kedi kadın yağmur

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