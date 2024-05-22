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22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:10:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:10:00

Semiha düşmemiş, kocası itmiş! Cani eşten sinsi tuzak

Kaynak: DHA

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Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşen Semiha Sözer'in öldürüldüğü belirlendi. Eşini uçurumdan ittiği 16 ay sonra saptanan Erdal Sözer tutuklandı.

Yalova Altınova'da kazayla öldüğü sanılan Semiha Sözer'in (34) aslında öldürüldüğü; katil zanlısının ise kocası olduğu ortaya çıktı. Kan donduran olay 24 Ocak 2023 günü yaşadı. Sözer, eşiyle birlikte Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkiinde fotoğraf çekmek için uçurum kenarına çıktı. Dengesini kaybettiği öne sürülen kadın, 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetti.

AKADEMİSYENLER İNCELEDİ

Şüpheli koca Erdal Sözer'in çelişkili beyanlarda bulunması üzerine olayın kazaen düşme veya intihar olmadığı yönündeki şüpheler arttı. Jandarma Suç Araştırma Timi özel ekip oluşturdu. Erdal Sözer teknik ve fiziki takibe alındı; ekipler 16 ay boyunca her türlü iz, delil ve emareyi değerlendirdi. Cumhuriyet Savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Elde edilen bilgiler ışığında Semiha Sözer'in itilerek ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı. "Eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Erdal Sözer, çıkarıldığı mankemece tutuklandı.

Sözer'in bilgisayarda 'Bir kişi nasıl itilir?' şeklinde arama yapıldığı saptandı.

Etiketler : yalova kaza kayalık katil
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