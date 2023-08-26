Savaş Atları Müzesi'ne ziyaretçi akını

Sivas'ta Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yer alan Savaş Atları Müzesi'ni, hizmete açıldığı 2021'den itibaren 600 bin kişi ziyaret etti. Savaş Atları Müzesi Sorumlusu Semih Vergi "Dünyada bu konseptte, bu temada belirlenmiş tek müze. Müzenin ilk galerisinde savaş atları hakkında bilgiler veriyoruz. 10 farklı coğrafyada, savaş meydanlarında önem ihtiva eden ırkların birebir heykelleri müzemizde mevcut" diye konuştu.

