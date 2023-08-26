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26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:21:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:21:00

Savaş Atları Müzesi'ne ziyaretçi akını

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Sivas'ta Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yer alan Savaş Atları Müzesi'ni, hizmete açıldığı 2021'den itibaren 600 bin kişi ziyaret etti.

Sivas'ta Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yer alan Savaş Atları Müzesi'ni, hizmete açıldığı 2021'den itibaren 600 bin kişi ziyaret etti. Savaş Atları Müzesi Sorumlusu Semih Vergi "Dünyada bu konseptte, bu temada belirlenmiş tek müze. Müzenin ilk galerisinde savaş atları hakkında bilgiler veriyoruz. 10 farklı coğrafyada, savaş meydanlarında önem ihtiva eden ırkların birebir heykelleri müzemizde mevcut" diye konuştu.

Etiketler : Savaş Atları Müzesi Hamidiye Kültür Bahçesi Savaş Atları Müzesi Sorumlusu Semih Vergi
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