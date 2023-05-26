Şarkılı 'yaya' okul servisi

Bitlis merkeze bağlı Yolcular Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerini karayolunda tehlike yaşamamaları için her gün şarkılar eşliğinde bir kilometre yürüyerek köy meydanına götürüyor.



Okul Müdürü Furkan Şen, "Bu yolculuğu keyifli hale getirmek için hoparlör aldım. Telefonuma indirdiğim çocukların en sevdiği şarkıları buradan hep birlikte köyün meydanına kadar söyleyerek gidiyoruz" diyor.