VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
WhatsApp'ta tarihi değişim: Telefon numarası değil isim vereceğiz
BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
‘Masal' sevinci
Milan 1 yaşında
Şarkılı 'yaya' okul servisi
26 Mayıs 2023 Cuma 09:53:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 09:53:00

Şarkılı 'yaya' okul servisi

ABONE OL

Bitlis'te öğrenciler tehlikeli okul yolunu öğretmenleriyle şarkılar eşliğinde aşıyor.

Bitlis merkeze bağlı Yolcular Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerini karayolunda tehlike yaşamamaları için her gün şarkılar eşliğinde bir kilometre yürüyerek köy meydanına götürüyor.

Okul Müdürü Furkan Şen, "Bu yolculuğu keyifli hale getirmek için hoparlör aldım. Telefonuma indirdiğim çocukların en sevdiği şarkıları buradan hep birlikte köyün meydanına kadar söyleyerek gidiyoruz" diyor.

Etiketler : bitlis öğrenci yaya okulu şarkı
Üvey annenin izni olmadan söyleyemem

Üvey annenin izni olmadan söyleyemem
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı

‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX