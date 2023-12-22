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22 Aralık 2023 Cuma 07:44:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 07:44:00

Santral görevlisinin milli başarısı

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Bedensel engelli Şükrü Gül, gelecek yıl şubat ayında yapılacak Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefine odaklandı.

Van'da hastanede santral görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Şükrü Gül, gelecek yıl şubat ayında yapılacak Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefine odaklandı. Gül "Bundan sonraki hedefim 2028'e kadar yapılacak tüm yarışmalarda dereceye girmek. Bunun için sürekli kendimi geliştiriyorum. Boş zamanlarımızı hep spor salonunda değerlendiriyorum" dedi.

Etiketler : van santral görevlisi bedensel engelli
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