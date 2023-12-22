Santral görevlisinin milli başarısı

Van'da hastanede santral görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Şükrü Gül, gelecek yıl şubat ayında yapılacak Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefine odaklandı. Gül "Bundan sonraki hedefim 2028'e kadar yapılacak tüm yarışmalarda dereceye girmek. Bunun için sürekli kendimi geliştiriyorum. Boş zamanlarımızı hep spor salonunda değerlendiriyorum" dedi.