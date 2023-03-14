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14 Mart 2023 Salı 22:53:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 22:53:00

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.

Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.

Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle birlikte sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Etiketler : sağanak su baskınları Şanlıurfa sosyal medya

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